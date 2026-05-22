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22.05.2026 06:31:29
ASP Isotopes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ASP Isotopes gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 280,0 Prozent auf 4,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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