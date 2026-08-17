ASP Isotopes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ASP Isotopes veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -1,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASP Isotopes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 326,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at