|
17.08.2026 06:31:29
ASP Isotopes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ASP Isotopes veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber -1,030 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASP Isotopes im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 326,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!