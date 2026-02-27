27.02.2026 06:31:29

Aspen Aerogels hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aspen Aerogels hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,88 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aspen Aerogels in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 66,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 123,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,730 USD. Im Vorjahr waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 40,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 271,10 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 452,70 Millionen USD umgesetzt.

