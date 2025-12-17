Aspen Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aspen Group gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aspen Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at