Aspen Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aspen Group präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aspen Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,4 Millionen USD im Vergleich zu 11,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at