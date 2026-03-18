Aspen Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Aspen Group hat am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aspen Group 10,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,9 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at