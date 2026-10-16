Aspen Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aspen Group hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Umsatzseitig standen 10,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aspen Group 11,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at