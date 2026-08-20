Aspen Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Aspen Group hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,32 Prozent auf 10,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aspen Group 11,6 Millionen USD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,070 USD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,070 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,39 Prozent auf 43,31 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 45,30 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at