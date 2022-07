Aspen Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aspen Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2022 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,080 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 19,4 Millionen USD gegenüber 19,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Aspen Group vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,380 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Aspen Group mit einem Umsatz von insgesamt 76,69 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,80 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 0,410 USD und einem Umsatz von 76,58 Millionen USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

