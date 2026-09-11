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11.09.2026 06:31:28
Aspen Insurance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aspen Insurance hat sich am 09.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aspen Insurance ein EPS von 0,390 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 768,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aspen Insurance einen Umsatz von 741,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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