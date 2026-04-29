Aspial Corporation Aktie
WKN DE: A0JL5E / ISIN: SG1G71871634
|
29.04.2026 05:51:24
Aspial Lifestyle moving to SGX mainboard on May 4 after meeting public float requirement
Parent Aspial Corp divests 10 million shares, bringing subsidiary’s public float to above 15%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aspial Corporation Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Aspial Corporation Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aspial Corporation Ltd
|0,13
|-1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.