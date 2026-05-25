Aspial Corporation Aktie
WKN DE: A0JL5E / ISIN: SG1G71871634
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25.05.2026 02:47:43
Aspial Lifestyle raises S$84.8 million at S$0.402 apiece
S$60 million is from a private placement while S$24.8 million was obtained from a preferential offeringWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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