Aspira Pathlab Diagnostics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aspira Pathlab Diagnostics gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Aspira Pathlab Diagnostics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,410 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,55 Prozent auf 61,7 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 52,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at