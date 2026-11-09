Aspira Pathlab Diagnostics legte Quartalsergebnis vor

Aspira Pathlab Diagnostics lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aspira Pathlab Diagnostics ein Ergebnis je Aktie von 1,78 INR vermeldet.

Aspira Pathlab Diagnostics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 62,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 22,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at