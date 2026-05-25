25.05.2026 06:31:29

Aspira Pathlab Diagnostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aspira Pathlab Diagnostics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,67 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,660 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aspira Pathlab Diagnostics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 65,2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 57,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 INR gegenüber 1,97 INR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 249,82 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Aspira Pathlab Diagnostics einen Umsatz von 219,99 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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