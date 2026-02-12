|
12.02.2026
Aspira Pathlab Diagnostics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aspira Pathlab Diagnostics hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Aspira Pathlab Diagnostics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,52 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Aspira Pathlab Diagnostics im vergangenen Quartal 51,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aspira Pathlab Diagnostics 54,1 Millionen INR umsetzen können.
