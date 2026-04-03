Aspira Womens Health: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aspira Womens Health hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aspira Womens Health -0,080 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,11 Prozent zurück. Hier wurden 2,2 Millionen USD gegenüber 2,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,370 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aspira Womens Health ein EPS von -0,930 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9,22 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Aspira Womens Health 9,18 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at