Aspira Womens Health hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,61 Prozent auf 1,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aspira Womens Health 2,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at