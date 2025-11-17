Aspira Womens Health präsentierte Quartalsergebnisse

Aspira Womens Health präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aspira Womens Health ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent auf 2,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at