Aspira Womens Health: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aspira Womens Health hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aspira Womens Health ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at