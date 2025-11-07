Aspirational Consumer Lifestyle A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aspirational Consumer Lifestyle A äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Aspirational Consumer Lifestyle A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 185,5 Millionen USD, gegenüber 193,9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at