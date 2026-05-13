Aspirational Consumer Lifestyle A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aspirational Consumer Lifestyle A stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Aspirational Consumer Lifestyle A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,85 Prozent auf 168,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 177,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at