Aspire Biopharma: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Aspire Biopharma ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aspire Biopharma die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aspire Biopharma ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

