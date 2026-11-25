Aspire Biopharma veröffentlichte am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -48,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at