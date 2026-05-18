Aspire Biopharma veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aspire Biopharma präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Aspire Biopharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 20,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -504,000 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at