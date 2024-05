Aspo (New): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aspo (New) hat am 07.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,15 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,230 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,7 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 141,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at