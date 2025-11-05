Aspo (New) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aspo (New) präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aspo (New) 108,1 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 26,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 146,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at