17.02.2026 06:31:28

Aspo (New) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aspo (New) hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Aspo (New) 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,8 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,3 Millionen EUR.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,720 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 469,10 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 592,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,610 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 583,81 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen