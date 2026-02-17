Aspo (New) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aspo (New) hat am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Aspo (New) 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 159,8 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,3 Millionen EUR.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,720 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 469,10 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 20,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 592,60 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,610 EUR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 583,81 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at