05.08.2026 06:31:29

Aspo (New) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aspo (New) hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 EUR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 131,2 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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