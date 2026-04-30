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30.04.2026 06:31:29
Aspo (New) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aspo (New) hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 114,1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 24,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aspo (New) 151,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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