Aspo (New) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aspo (New) hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 114,1 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 24,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aspo (New) 151,2 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at