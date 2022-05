Aspo (New) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aspo (New) hat am 04.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,290 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 160,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aspo (New) 132,3 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at