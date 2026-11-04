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04.11.2026 06:31:28
Aspo (New) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aspo (New) veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,170 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 134,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Aspo (New) 108,1 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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