Aspocomp Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aspocomp Group hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aspocomp Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,6 Millionen EUR im Vergleich zu 10,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at