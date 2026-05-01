Aspocomp Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Aspocomp Group lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 EUR, nach 0,100 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at