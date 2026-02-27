Aspocomp Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aspocomp Group hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,120 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,9 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,9 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte Aspocomp Group -0,510 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Aspocomp Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,15 Millionen EUR. Im Vorjahr waren 27,58 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,067 EUR und einem Umsatz von 38,15 Millionen EUR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at