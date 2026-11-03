ASR Microelectronics A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ASR Microelectronics A präsentierte am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,67 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ASR Microelectronics A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,200 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat ASR Microelectronics A 1,36 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 982,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at