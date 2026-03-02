ASR Microelectronics A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ASR Microelectronics A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASR Microelectronics A -0,690 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ASR Microelectronics A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 936,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 845,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,970 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren -1,700 CNY erwirtschaftet worden.

ASR Microelectronics A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 3,82 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 3,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,920 CNY geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 4,08 Milliarden CNY taxiert.

