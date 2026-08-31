ASR Microelectronics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ASR Microelectronics A hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,27 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,300 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,32 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 987,2 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at