Asrapport Dining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Asrapport Dining äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,77 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asrapport Dining ein EPS von 0,780 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Asrapport Dining mit einem Umsatz von insgesamt 16,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at