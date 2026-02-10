Asrapport Dining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asrapport Dining äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 14,33 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asrapport Dining 3,93 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 17,71 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

