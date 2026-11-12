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12.11.2026 06:31:28
Asrapport Dining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Asrapport Dining gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 4,69 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asrapport Dining 2,99 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asrapport Dining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 15,99 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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