Asrapport Dining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asrapport Dining stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 2,99 JPY gegenüber 1,54 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,03 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

