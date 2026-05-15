Asrapport Dining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Asrapport Dining hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Asrapport Dining ein Ergebnis je Aktie von -2,850 JPY vermeldet.

Beim Umsatz wurden 15,88 Milliarden JPY gegenüber 15,37 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 13,78 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,32 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Asrapport Dining im vergangenen Geschäftsjahr 65,66 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asrapport Dining 65,21 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at