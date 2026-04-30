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30.04.2026 06:31:29
Assa Abloy (B) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Assa Abloy (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Assa Abloy (B) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,20 SEK je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,77 Prozent auf 35,75 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,94 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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