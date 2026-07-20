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20.07.2026 06:31:29
Assa Abloy (B): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Assa Abloy (B) präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,98 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,43 SEK je Aktie erzielt worden.
Assa Abloy (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,26 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 38,02 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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