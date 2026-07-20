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20.07.2026 06:31:29
Assa Abloy Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Assa Abloy Un hat am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Assa Abloy Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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