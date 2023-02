Assa Abloy Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Assa Abloy Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Assa Abloy Un ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,80 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,14 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,158 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,13 Milliarden USD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,571 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Assa Abloy Un ein Gewinn pro Aktie von 0,535 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 11,53 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,37 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,578 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 11,60 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at