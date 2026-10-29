Assa Abloy Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Assa Abloy Un hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Assa Abloy Un noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at