Assa Abloy Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Assa Abloy Un hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,17 USD gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Assa Abloy Un im vergangenen Quartal 3,91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Assa Abloy Un 3,55 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at