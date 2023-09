Assad erstmals seit fast 20 Jahren wieder in China

Peking (Reuters) - Erstmals seit fast 20 Jahren ist der syrische Präsident Baschar al-Assad wieder zu einem Besuch nach China gereist.

Er traf am Donnerstag in der Stadt Hangzhou ein, wo er an der Eröffnungsfeier der Asienspiele teilnehmen soll. Nach Angaben des syrischen Präsidialamts wird Assad mit seiner Delegation auch in weiteren chinesischen Städten erwartet. Zudem stehe ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping auf dem Programm. Assad war über Jahre hinweg auf dem internationalen Parkett weitgehend isoliert wegen seines brutalen Vorgehens gegen Aufständische in Syrien seit dem Ausbruch eines Aufstands dort im Jahr 2011. China hielt allerdings wie auch Assads wichtigste Verbündete Russland und Iran die Beziehungen zu Syrien aufrecht. Im Mai hießen die Länder der Arabischen Liga Assad erstmals wieder in ihrem Kreise willkommen.

Zuletzt war Assad 2004 nach China gereist, um den damaligen Präsidenten Hu Jintao zu treffen. Es war der erste Besuch eines syrischen Staatschefs in der Volksrepublik seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern im Jahr 1956.

